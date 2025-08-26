PESARO – L’Ente Olivieri – Biblioteca e Musei Oliveriani e la Soprintendenza Abap per le province di Ancona, Pesaro e Urbino si uniscono al cordoglio della comunità scientifica per la scomparsa del Professor Lorenzo Braccesi, studioso della cultura classica di fama internazionale.

Fondatore della rivista Hesperia, il professor Braccesi ha insegnato storia Greca in numerosi e prestigiosi atenei italiani, senza mai dimenticare il suo legame con Pesaro: instancabile e prolifica la sua opera divulgativa, imprescindibili i contributi da lui firmati nell’ambito della storia sociale greco- romana, contraddistinti, oltre che da estrema competenza, da sagace acume, sferzante ironia e appassionato amore per la storia antica in tutte le sue sfaccettature.

Non omnis moriar; il suo ricordo rimarrà imperituro nelle sue pubblicazioni e nella memoria di tutti coloro che lo hanno conosciuto, seguito e ammirato, nonché delle generazioni successive che avranno modo di apprezzare la sua opera e attingere al poliedrico patrimonio del suo sapere.