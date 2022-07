È morto Marcello Secchiaroli, ex consigliere regionale e uomo di grande impegno nel sociale

PESARO – È morto Marcello Secchiaroli, 75 anni, ex consigliere regionale, politico e da sempre impegnato nel sociale.

Era nato a San Marcello in provincia di Ancona ma pesarese d’adozione. Era cresciuto politicamente nel mondo cattolico. Dipendente della Banca delle Marche dal 1970, dopo aver ricoperto incarichi sindacali, è stato dal 1985 al 1995 assessore ai servizi sociali e problematiche giovanili del Comune di Pesaro.

Eletto consigliere regionale nel 1995, ha ricoperto la carica di presidente della II Commissione Bilancio e Programmazione e componente della V Commissione sanità e servizi sociali. Nella scorsa legislatura è stato anche presidente della Consulta regionale per l’Handicap. Gli è sempre stato riconosciuto l’impegno per le persone più fragili. La notizia si è subito diffusa in città e sui social, dove sono subito comparsi tantissimi messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

«L’Amministrazione Comunale si unisce alla città che piange la scomparsa di Marcello Secchiaroli». È il cordoglio del sindaco di Pesaro Matteo Ricci per la scomparsa di Secchiaroli. «Di lui ci piace ricordare l’impegno per il sociale profuso nella pubblica amministrazione dapprima al Comune di Pesaro e successivamente alla Regione Marche. Un impegno che è continuato fino agli ultimi giorni della sua vita. Molti pesaresi se lo ricorderanno anche come sportivo e questa sua passione, unita al sociale, regalò a questa città il Torneo di Basket giovanile “Viva Keita”, per anni punto di riferimento nazionale per le finalità e per l’alto numero di partecipanti. Condoglianze alla famiglia, amici e alle persone a lui vicine», ha concluso.

Per la Cgil Pesaro «Con Marcello Secchiaroli se ne va un uomo, un amministratore e un politico dalle qualità rare. Con lui la Cgil ha condiviso e contribuito a definire accordi e intese importanti e soprattutto innovative in materia di politiche sociali».

La Cooperativa T41 lo ricorda così: «Con Marcello Secchiaroli viene meno un grande amico della nostra cooperativa. Era stato amministratore della T41 e aveva promosso uno stretto rapporto tra servizi comunali e cooperative promosse da Don Gaudiano. Come assessore comunale Marcello Secchiaroli ha portato la città di Pesaro all’avanguardia nei servizi sociali. Come consigliere e quindi assessore regionale ha dato dignità ai servizi sociali delle Marche, prima ridotti ad un’appendice fastidiosa della sanità; le principali leggi regionali per l’assistenza ai disabili, per il sollievo alle famiglie di pazienti psichiatrici, etc si devono a lui. Negli ultimi anni, si è prodigato per l’apertura di un centro per l’autismo a Pesaro, battaglia non ancora vinta alla quale ha dato moltissime energie. T41B si associa al dolore della famiglia e di quanti, in tutte le Marche, hanno beneficiato dell’azione di Marcello».

Per il consigliere regionale Andrea Biancani «La prima immagine di Marcello è certamente la più nobile di tutte, che deriva dal suo impegno istituzionale nell’ambito del sociale, dedicandosi attivamente nei servizi rivolti alle persone più fragili. Fu colui che contribuì a costruire un welfare di eccellenza per il nostro territorio. Credeva profondamente nei valori fondanti di una società: ridurre le disuguaglianze, far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone più bisognose, secondo un modello attivo di integrazione sociale».