È morto Ettore Franca, agronomo studioso dei prodotti della terra pesarese

PESARO – È morto Ettore Franca, uno dei più importanti studiosi di agraria e di prodotti del territorio. Aveva 78 anni.

Agronomo, giornalista, è stato insegnante di Tecnologia degli alimenti nel corso di Scienze dell’Alimentazione all’Università degli studi di Urbino. È stato accademico dell’Accademia Agraria in Pesaro, dell’Accademia nazionale dell’Olivo, dell’Accademia Georgica di Treia ed è stato il fondatore e presidente di OLEA (Organizzazione Laboratorio Esperti e Assaggiatori), fondatore e consigliere della Confraternita del brodetto.

Le sue ricerche sono apparse su riviste de Il Sole 24ore; ha preso parte a Gambero Rosso Channel di Rai-Sat, ha partecipato a rubriche radio e Tv sia Rai che San Marino RTV e collaborato con radio e televisioni locali.

«Con Ettore Franca ci lascia uno dei più illustri studiosi di agraria e di prodotti legati al nostro territorio». È il cordoglio del sindaco Ricci per la scomparsa di Franca, accademico, giornalista e fondatore di numerose associazioni nate a tutela delle eccellenze agro alimentari. Temi a cui ha dedicato numerosi libri e articoli. Fondatore della Confraternita del Brodetto. «Pesaro perde un figlio illustre – conclude Ricci – che come segno distintivo del suo lavoro aveva l’amore per questa città. Il mio cordoglio per la perdita di Ettore e la mia vicinanza a tutta la sua famiglia».

Sentito anche il ricordo dell’assessore alla cultura Daniele Vimini. «Ad Ettore Franca dobbiamo tanta parte del valore acquisito in questi anni dal bianchello, dalla nostra tradizione olivicola, dalla nostra terra. Trait d’union fondamentale tra la dimensione scientifica e divulgativa, amato dagli studenti come dagli appassionati di enogastronomia. Ci mancherà ancora di più ora che attorno a Monteciccardo volevamo costruire una nuova pagina di storia territoriale. Lo faremo anche nel suo nome e nella sua eredità. Alla moglie Grazia, alla famiglia e agli amici va il pensiero più affettuoso e partecipe».