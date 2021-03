È morto Dino Brisigotti, pioniere della scuola guida pesarese

Aveva 76 anni, dal 1972 la sua prima autoscuola in via Costa. I funerali giovedì saranno celebrati a Villa San Martino

PESARO – Ha insegnato a guidare a generazioni di Pesaresi. È morto Dino Brisigotti, 76 anni. Era molto conosciuto in città per la sua lunga attività nel campo della scuola guida: sono centinaia i pesaresi che ora lo ricordano con dolore appresa la notizia della sua morte giunta inaspettata.



Nella sua vita c’è stata anche la politica, eletto consigliere comunale di Pesaro con la lista civica Liberi per Pesaro nel 2004.

Per Brisigotti anche le parole di cordoglio del vice sindaco e assessore Daniele Vimini: «Provo un forte dispiacere nell’apprendere della scomparsa di Dino Brisigotti – ha detto – una istituzione per migliaia di pesaresi che hanno frequentato la sua autoscuola, ma anche un uomo corretto e leale, indimenticabili per me gli anni sugli stessi banchi del consiglio comunale, dai quali interveniva con una schiettezza a volte disarmante, ma sempre libera da condizionamenti. Memorabili le sedute in cui si parlava di temi viabilistici o di sicurezza stradale a lui particolarmente cari. Mancherà a tutti».

Ha aperto la prima attività di scuola guida nel 1972, l’Autoscuola Adriatica in via Andrea Costa. Poi c’è stata l’autoscuola Dino di via Giolitti, la scuola guida di piazzale Innocenti, fino alle sedi attuali sempre in via Giolitti e a Osteria Nuova. Una tradizione. I funerali si terranno giovedì alle 10,30 nella parrocchia di Villa San Martino. La salma verrà sepolta nel cimitero di Villa Fastiggi.