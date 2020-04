Pesaro: è morto Claudio Ferri, presidente del Cosmob

PESARO – Dopo tre anni di battaglia contro una brutta malattia, è morto Claudio Ferri, 56 anni, presidente del Cosmob.

È stato un imprenditore molto conosciuto e stimato in città. La famiglia ci tiene a far sapere che «ha lottato contro la malattia per tre anni senza mai lamentarsi, come un guerriero, lanciando sempre messaggi di speranza».



Per 20 anni, fino al 2009, ha lavorato nel gruppo Febal cucine, maturando un’esperienza sulle tematiche del design e del marketing applicati al settore del mobile. Un’azienda in cui era entrato come amministratore di “Bagno in” nel 1987.



Nel 1991 il gruppo Febal ha acquisito RB Rossana cucine di Bergamo, marchio storico del design delle cucine di arredamento italiano di cui Ferri ha assunto l’incarico di direttore generale. Poi è tornato alla direzione Commerciale e Direzione Marketing della Febal cucine fino al 2009.

Claudio Ferri

Da sempre interessato all’arte, fu presidente del consiglio di amministrazione della Pescheria per 5 anni. Fin dalla sua nascita nel 1996 al passaggio delle consegne nel 2001 .

Nel 2004, assieme a sua moglie Emanuela aveva aperto uno showroom a Pesaro chiamandolo “Primo Piano open house“, perché concepito come casa appartamento aperta al pubblico che in poco tempo è diventato un vero punto di riferimento del design.

Nel 2010 è stato eletto Presidente del Cosmob, Centro specializzato per il settore legno-arredo, che supporta le aziende della filiera nei loro processi di sviluppo della competitività, fornendo soluzioni e servizi tecnologici nei campi della qualità, della ricerca e innovazione, del design, della formazione specialistica.



Claudio Ferri lascia la moglie Emanuela e i figli Jacopo e Benedetta.

Esprime cordoglio il sindaco di Pesaro Matteo Ricci: «È una bruttissima notizia per tutti, perdiamo una figura competente e altruista. Claudio si è speso per lo sviluppo e la crescita del mobile, così come per l’economia del territorio in genere. Lo ha fatto con autentica passione, idee e spirito di iniziativa. È stato sempre al fianco delle imprese pesaresi anche nelle grandi fiere, a partire dal Salone del Mobile di Milano. Ha portato in ogni ambito innovazione ed entusiasmo, nel segno della trasversalità. Ricordiamo anche il suo interesse per l’arte e l’impegno culturale nella Fondazione Pescheria. Un punto di riferimento per tanti e un amico: siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore», evidenzia il sindaco.