Morte in galleria, l’ultimo saluto a Cinzia “angelo del soccorso e del sorriso”

FOSSOMBRONE – L’ultimo saluto a Cinzia Mariotti, l’infermiera 49enne della Potes di Fossombrone, una delle quattro vittime del tragico incidente nella galleria Ca’Gulino tra Urbino e Fermignano. Prima del feretro è arrivata l’ambulanza con i lampeggianti accesi. Poi i colleghi del 118 hanno portato la bara in spalla fino all’interno della chiesa di Santa Maria ad Nives. Una chiesa che non riusciva a contenere i tantissimi operatori sanitari, familiari, amici, conoscenti, che hanno voluto salutare per l’ultima volta Cinzia.

Nell’omelia il parroco Don Stelvio ha tributato un grazie di cuore per quello che ha donato nel suo lavoro, svolto con tanta gioia. «Sei stata un grande angelo del soccorso e del sorriso», ha proseguito il parroco, rivolgendosi anche alla squadra del 118, definiti, “angeli di consolazione e di pace”.



Presenti alle esequie il Governatore delle Marche Francesco Acquaroli, insieme al presidente della Provincia di Pesaro-Urbino Giuseppe Paolini, agli amministratori locali, vertici sanitari e rappresentanti sindacali del settore. Mercoledì pomeriggio 3 gennaio alle 14,45 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Fossombrone si terrà il funerale dell’autista soccorritore Stefano Sabbatini di 59 anni. E’ già stato celebrato il rito funebre dell’85enne Alberto Serfilippi, il paziente trasportato nell’ambulanza. La salma del dottor Sokol Hoxha, di 41 anni, il 1° gennaio è stata rimpatriata in Albania, suo paese d’origine.