Morte in galleria, l’omaggio alle vittime alla camera ardente e i funerali

URBINO – Morte in galleria, i funerali delle vittime. Sono state fissate le esequie per i tre sanitari e il paziente che hanno perso la vita nel tragico incidente nella galleria tra Fermignano e Urbino.



Questa mattina (2 gennaio) alla chiesa parrocchiale di Borgo Sant’Antonio, a Fossombrone, i funerali di Alberto Serfilippi, il paziente 85enne trasportato dai sanitari. Nel pomeriggio, alle 14.30 a Ca’ Rio di Cagli, quelli dell’infermiera Cinzia Mariotti. Mentre domani 3 gennaio alle 14.45 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice di Fossombrone si svolgerà la cerimonia funebre dell’autista soccorritore Stefano Sabbatini. La salma della quarta vittima, il medico 39enne Sokol Hoxha, è stata rimpatriata in Albania, dove vive la famiglia.

Nella sede della Cri di Fossombrone è stata allestita la camera ardente per i tre sanitari. In tanti hanno reso omaggio alle vittime.