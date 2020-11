È morta Ornella Pucci, il sindaco di Pesaro: «Un esempio di impegno civile, una combattente»

La donna è stata per 25 anni segretaria Arci e in passato anche assessore ai servizi sociali. Cgil: «Sempre in prima linea a difendere diritti e rivendicarne di nuovi»

PESARO – È morta Ornella Pucci, per 25 anni segretaria Arci e in passato anche assessore ai servizi sociali.

La ricorda come una combattente Simona Ricci, sindacalista Cgil. «Se n’è andata una combattente, una donna cara e importante per tutte noi, Ornella Pucci. Tutte le volte che c’era da difendere un diritto o da rivendicarne uno nuovo, tutte le volte che occorreva essere intransigenti perchè qualcuno voleva fare senza di noi, senza le donne. Sempre con il sorriso, sempre con tutta la forza che ti è sempre appartenuta e che ci hai regalato, fino all’ultimo, fino all’ultima battaglia politica, fino all’ultima battaglia per la vita».

«Addolora la notizia della morte della cara Ornella Pucci, esempio di impegno civile, sociale e politico condotto a lungo anche come amministratore del Comune di Pesaro». È il ricordo del sindaco Matteo Ricci per la scomparsa di Ornella Pucci, ex assessore ai Servizi Sociali e per 25 anni segretaria provinciale Arci. «Mi unisco al dolore di chi le è stato accanto in questi anni, ricorderemo la passione con cui ha saputo affrontare e portare avanti tante battaglie legate al nostro territorio».