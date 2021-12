La Moretta di Fano ancora una volta protagonista sulla Rai

L’iconica bevanda della città della Fortuna è finita tra i quesiti dello show preserale L'Eredità, condotto da Flavio Insinna. E non è la prima volta che viene celebrata dalla tv nazionale

FANO – La Moretta di Fano ancora una volta protagonista sulle reti Rai. L’iconica bevanda della città della Fortuna è finita tra i quesiti dello show preserale ‘L’Eredità’, condotto da Flavio Insinna (a questo link il video).



Ad un concorrente è stato chiesto se nella Moretta è presente il caffè oppure no: inutile dire quale sia la risposta che, in effetti è stata centrata anche dal giovane in gara che però è inciampato nelle domande seguenti.

Non è la prima volta che la Moretta viene celebrata dalla Tv nazionale: pochi mesi fa era stata raccontata nella rubrica di enogastronomia ‘Eat Parade’ andata in onda all’interno del Tg2. La bevanda a base di caffè e il brodetto rappresenta no le due eccellenze gastronomiche che danno lustro da tempo alla città di Fano.