Montelabbate, il parroco invoca “misericordia e perdono” e fa assolvere il ladro delle offerte

PESARO – Denunciato per il furto delle offerte in chiesa, ma al processo c’è il colpo di scena.

Il fatto risale al gennaio 2022, quando il parroco della chiesa di Osteria Nuova di Montelabbate ha sentito fin dal suo appartamento il rumore di mobili spostati all’interno della chiesa. Il prete si era ritrovato di fronte a un uomo che stava rovistando all’interno del confessionale. Alla richiesta di spiegazioni, l’estraneo ha risposto di aver voluto curiosare e di non aver fatto alcunché di male. Preoccupato per lo strano atteggiamento, il religioso ha accompagnato l’uomo alla porta e, subito dopo che questi si era allontanato in macchina, ha richiesto l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Montecchio di Vallefoglia. I militari, visionando le immagini del circuito di sorveglianza, hanno scoperto che l’uomo aveva rovistato in diversi mobili, compreso quello all’interno della cappella che conteneva le offerte dei fedeli. Il lucchetto che lo assicurava era stato forzato, e i soldi ormai spariti. L’ammanco era di circa cento euro.

I Carabinieri, partendo dalle immagini delle telecamere, sono tuttavia risaliti all’identità del sospettato nel giro di sole ventiquattro ore. Il giorno seguente, infatti, hanno sottoposto al parroco alcune foto della persona in questione, immediatamente riconosciuta. Si tratterebbe di un 34enne argentino residente nella provincia di Rimini, già gravato da diversi precedenti penali, che dovrà ora difendersi in giudizio dall’accusa di furto aggravato.

Il parroco però durante il processo ha invocato la “misericordia e il perdono” così ha rimesso la querela e il giovane è stato assolto.