MONTELABBATE – Altro che Babbo Natale: nella notte a cavallo tra il 24 e 25 dicembre ben altri loschi figuri hanno fatto visita a Montelabbate con intenti diametralmente opposti rispetto quelli del rubicondo San Nicola ha abituato i bimbi di tutto il mondo. Intorno alle 5.15, ancora con il favore delle tenebre, una banda di ladri ha approfittato della notte di festa per far esplodere il bancomat dell’ufficio postale in piazza Garibaldi.

Un blitz sicuramente non improvvisato, messo in atto da professionisti che non hanno lesinato in esplosivo facendo saltare la cassaforte dello sportello: al suo interno almeno 80mila euro che i balordi hanno arraffato prima di darsi ad una fuga pressoché indisturbata,

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montecchio per le indagini. L’esplosione ha gettato giù dal letto mezzo paese. Qualche testimonianza e le telecamere potranno aiutare ad identificare la banda. Sono tutt’ora in corso le indagini su cui vige al momento il massimo riserbo.

(Notizia in aggiornamento)