Montelabbate, pensionato sbanda e finisce in un fosso: sul posto l’eliambulanza

Sul luogo anche l’eliambulanza per il trasferimento in codice rosso al nosocomio di Torrette dove è rimasto in osservazione

MONTELABBATE – Brutta disavventura per un 88enne che avrebbe perso il controllo della sua auto finendo in un fosso. È successo nella giornata del 7 febbraio nel territorio di Montelabbate. L’uomo, al volante della sua Fiat Punto, stava viaggiando sulla Montelabbatese quando ha improvvisamente sbandato ribaltandosi nel fossato presente a bordo strada.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento dei soccorsi: per liberarlo dalla lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco di Pesaro che lo hanno poi affidato alle cure del 118. Sul luogo anche l’eliambulanza per il trasferimento in codice rosso al nosocomio di Torrette dove è rimasto in osservazione. Dalle informazioni trapelate nella mattinata odierna filtra un ottimismo sulle sue condizioni.