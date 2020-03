Montelabbate, ruba l’energia elettrica al vicino: doppia denuncia per un 54enne

MONTELABBATE – Ruba l’energia elettrica al vicino, e la denuncia è addirittura doppia per un uomo di 54 anni siciliano domiciliato a Montelabbate.

Il vicino di casa ha presentato ai carabinieri della stazione di Montecchio una denuncia perché le sue bollette di energia elettrica erano alte e aveva capito che nel contatore c’era qualcosa che non andava. I militari da ottobre hanno avviato l’indagine fino a portare il dossier davanti al giudice.

In pratica il 54enne aveva allacciato il suo appartamento al contatore del vicino. E aveva persino inserito un dispositivo particolare per modificare il contatore. Per questo motivo l’uomo è stato denunciato per furto aggravato di energia elettrica sia a carico della società erogatrice ma anche a carico del vicino di casa, un 36enne del posto.