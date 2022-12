Montelabbate, fanno saltare il bancomat dell’ufficio postale: bottino ingente

MONTELABBATE – Boato nella notte, i malviventi fanno saltare il bancomat. Era stato caricato per le festività, colpo studiato nei dettagli.



Poco dopo le 5, al bancomat dell’ufficio postale in piazza Garibaldi di Montelabbate, i banditi, forse in tre, hanno prima sfondato la porta a vetri di ingresso con una grata di un tombino. Poi hanno fatto esplodere il coperchio della cassaforte del bancomat riuscendo a prendere svariate decine di migliaia di euro, una cifra attorno ai 80mila euro. Del resto era stato caricato a dovere per far fronte alle richieste prolungate delle festività. E i ladri hanno agito con tempismo.

Scattato l’allarme sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Montecchio di Vallefoglia e del nucleo operativo. Le indagini sono in corso, verranno visionate anche le telecamere di videosorveglianza.