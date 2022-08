Montelabbate, botte ai genitori infermi: arrestato per maltrattamenti 57enne

PESARO – Botte ai genitori infermi, arrestato. Lui è un 57enne di Montelabbate accusato di maltrattamenti nei confronti degli anziani genitori di 84 e 83 anni.

Vive con loro e quando è rientrato ubriaco ha iniziato con gli insulti: «Non servite a nulla, siete dei cogl…». Poi le spinte e persino un cazzotto in faccia alla madre e i pizzicotti. Non soddisfatto, l’ha persino colpita con il triangolo del letto, quello utilizzato come sostegno dalla signora. Non è la prima volta che avrebbe maltrattato i genitori, tanto che viene contestata la recidiva e l’aggravante dell’assunzione di alcol e di aver utilizzato un oggetto contundente come il triangolo.



Per il 57enne è scattata anche l’accusa di lesioni perché la madre ha riportato una ferita sanguinante alla testa, contusioni agli arti superiori e inferiori. Il tutto per futili motivi con l’aggravante della minorata difesa della madre.

Un fatto non nuovo, tanto che i vicini prestano sempre attenzione a urla e litigi. Hanno sentito le urla e sono riusciti a dare l’allarme e sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato l’uomo. Nell’udienza di convalida lui ha chiesto scusa per quanto ha combinato. L’arresto è stato convalidato e il 57enne resta in carcere anche perché vive con i genitori e non è possibile rispedirlo a casa ai domiciliari, per evitare nuovi attriti.