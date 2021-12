Montelabbate, blitz in un’azienda di demolizioni: rubato un camion trakker

MONTELABBATE – Ladri in azione in una nota azienda di demolizioni montelabbatese. Il blitz si è consumato nella notte a cavallo tra la domenica ed il lunedì: i ladri sono entrati in azione intorno alle 2.30. Dalla dinamica del colpo è facile evincere che si trattasse di professionisti con le idee chiare su cosa trafugare: ad essere rubato infatti è stato un mezzo pesante, un camion 4 assi Iveco Trakker di colore bianco con vasca altrettanto bianca.



Nonostante il mezzo fosse chiuso e le chiavi non fossero presenti per i balordi non è stato un problema metterlo in moto. Ad essere trafugata anche una targa di un altro veicolo a cui è stato rotto anche un vetro. A farne le spese è stata la Galeazzi srl, ditta sita a Osteria Nuova di Montelabbate nella via Lunga. I derubati hanno sporto regolare denuncia alle autorità che stanno in queste ore indagando.



È più che plausibile che il mezzo sia stato rubato per essere utilizzato per qualche rapina. Essendo il camion trafugato estremamente riconoscibile i proprietari hanno lanciato un appello sui social «Chiunque lo vedesse – chiedono i titolari – è pregato di contattare i seguenti numeri di telefono: 335.7248072 – 334.5724675 – 0721.472178 – 393.9459640 dei i titolari dell’azienda e lo stesso vale per eventuali informazioni sulla targa rubata dell’altro mezzo».