Montelabbate, banditi fanno saltare il bancomat: in fuga col bottino

MONTELABBATE – Bancomat fatto saltare, i ladri in fuga col bottino.



È successo questa notte intorno alle 3 a Montelabbate alla filiale dell’Istituto di Credito Cooperativo “Banca di Pesaro” di via Risorgimento 36.

Hanno utilizzato del gas per far esplodere la cassaforte. Un boato violento, sentito da molti residenti che creato anche danni ingenti alla struttura in particolare alle parti in vetro e cartongesso. Ancora da quantificare l’importo rubato.



Immediato l’allarme alle forze dell’ordine, sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno portando avanti le indagini. Non è chiaro in quanti abbiano agito e quale via di fuga abbiano preso.