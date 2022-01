Il Montefeltro piange la scomparsa del 68enne Alvaro Boscarini

PIANDIMELETO – Il Montefeltro piange la prematura scomparsa di Alvaro Boscarini, 68enne deceduto nella serata del 20 gennaio nella sua abitazione a Piandimeleto. Boscarini, imprenditore illuminato e lungimirante tanto da portare la “Central Tubi” di Lunano, il perno del System Group, ad essere un’eccellenza del territorio.



Tanti coloro che lo ricordano in queste ore; tra i tributi più sentiti quello di Marco Maroncelli, product ed export manager del gruppo fondato da Boscarini: «La notizia è di quelle terribili. Quelle che, ancora una volta, mi devastano: Alvaro Boscarini ci ha lasciati. Tantissimi sono ora gli aneddoti che mi si affollano in testa e che, oggi più che mai, scopro strettamente collegati al cuore per il dolore e il vuoto che mi provocano. Ne avrei veramente tante da raccontare, a cominciare dal primo colloquio di assunzione che mi fece: una vera e propria scena comica di tempi irripetibili. Grazie all’iniziativa di Alvaro, io e tante altre persone abbiamo potuto avere un lavoro stabile, acquistare una casa, realizzare una famiglia e vivere una vita dignitosa. Oggi riconosco all’uomo il valore dell’imprenditore, la passione messa nella gestione delle sue molteplici iniziative (fabbriche, discoteca, hotel, ristorante, azienda agricola, porto di Vallugola ….), il capitano che per lungo tempo è stato capace di scegliere i percorsi che lo hanno portato a primeggiare e, più recentemente, la capacità di saper orientare le vele durante le tempeste. Intorno a Lui e alle sue capacità ci siamo più strettamente raccolti per superare insieme le difficoltà degli ultimi tempi, mentre lui si è sempre dimostrato un passo avanti: fermo e risoluto sul presente ma con una visione già oltre le difficoltà del momento, come se fossero già risolte, spronando tutti con l’energia e la perseveranza che ci ha mostrato avere in abbondanza, rassicurando i nostri cuori e consentendoci una maggiore fiducia nel futuro. Un’altra persona indimenticabile è uscita oggi dalla mia vita. A lui elevo il mio omaggio e gli riservo un posto indelebile nel cuore».

«Lunano e il Montefeltro piangono la scomparsa di Alvaro – riferisce commenta il sindaco di Lunano Mauro Dini– un illuminato protagonista della propria storia imprenditoriale, che in un percorso di passione, intraprendenza e capacità ha costruito, partendo “dal niente”, una realtà industriale conosciuta in tutto il Mondo. Alvaro è stato un grande imprenditore, che ha saputo vincere le proprie sfide rimanendo legato ai nostri piccoli Comuni, scelta mai messa in discussione anche quando le esigenze di crescita dell’impresa avrebbero potuto portarlo verso centri urbani logisticamente migliori. Alvaro è stato un uomo di poche parole, ma che ha dimostrato con i fatti come sia possibile realizzare i propri sogni dando la possibilità a tante famiglie e persone di realizzarsi e di vivere in questo territorio. Caro Alvaro, oggi ti salutiamo, ma siamo sicuri che la tua testimonianza e il tuo attaccamento al territorio rimarranno indelebili per le generazioni di imprenditori e di lavoratori. Grazie Alvaro, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale».

Per il Montefeltro Alvaro Boscarini era un imprenditore di riferimento stimatissimo. Il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini lo ricorda così: «A nome dell’intera Amministrazione provinciale esprimo il cordoglio per la scomparsa di Alvaro Boscarini, imprenditore illuminato che con le sue aziende, le sue intuizioni, le grandi competenze e la forte passione per il suo lavoro, ha contribuito allo sviluppo di un intero territorio, il Montefeltro e non solo, rappresentando un esempio per le giovani generazioni».

«Ho sempre ammirato quegli imprenditori che hanno ali per volare e al tempo stesso radici ben piantate nella loro terra d’origine. Boscarini, che da Lunano ha dato avvio al suo percorso imprenditoriale, fondando successivamente un gruppo di grande successo oggi composto da 16 aziende in Italia e in Europa, ha sempre amato questo territorio, instaurando un rapporto speciale con la sua gente ed i suoi dipendenti, trasmettendo l’entusiasmo e la passione che lo caratterizzavano. Alla famiglia la vicinanza di tutta l’amministrazione provinciale».

Uno scatto della campagna su lavoro inclusivo di Alvaro Boscarini e dell’Associazione Un battito d’ali

Una nota di cordoglio arriva anche dall’associazone Un battito d’ali dell’ospedaletto Salesi di Ancona, anche a firma delle famiglie del Comitato Genitori Bambini Cardiopatici, che si stringono attorno alla famiglia Boscarini per ricordare il loro caro Alvaro: «La nostra associazione – sostiene la presidente Valentina Felici – ha avuto il piacere di collaborare con il Dr. Alvaro Boscarini in diverse occasioni. Abbiamo potuto apprezzare il suo gran cuore, grazie al suo impegno nei confronti della nostra associazione abbiamo potuto sostenere il progetto dell’Osteopatia: per il primo anno nell’ambulatorio esterno più di 80 bambini hanno ricevuto gratuitamente un ciclo di trattamenti osteopatici post-intervento e dal 2020 sostiene il progetto Un Alleato in corsia che prevede il trattamento osteopatico a tutti i ricoverati in Cardiochirurgia pediatrica e congenita. Ricordiamo il Sig. Boscarini anche per averci accolto nelle sue aziende nel 2019 per realizzare il nostro calendario, 12 scatti che riprendevano i nostri bambini dal cuore birichino al lavoro. Tema quello dell’inclusione lavorativa per i soggetti cardiopatici su cui stavamo lavorando prima dell’arrivo del Covid. Il sign. Boscarini – continua la Presidente – ci ha da subito conquistato con la sua umanità, un imprenditore del suo calibro con un grande cuore che ci ha aiutato a migliorare la qualità di vita dei piccoli e grandi cardiopatici». Alle sentite condoglianze delle famiglie si aggiungono anche quelle di Marco Pozzi, direttore del Reparto di Cardiochirurgia pediatrica e congenita.