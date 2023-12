Montefelcino piange Silvano Mencoboni, per ben 24 anni sindaco

Silvano Mencoboni, per ben 24 anni, dal 1985 al 1990 e poi dal 1985 al 1990, è stato alla guida del comune in qualità di sindaco

MONTEFELCINO – La comunità di Montefelcino piange Silvano Mencoboni, per ben 24 anni, dal 1985 al 1990 e poi dal 1985 al 1990, alla guida del comune in qualità di sindaco. Di scuola democristiana, per il suo impegno ricevette il titolo di cavaliere. Il 92enne, di professione insegnante alle elementari, fu anche consigliere provinciale.



Molto impegnato a livello sociale nella Pro loco e nella banda musicale del paese. I funerali verranno celebrati oggi, mercoledì 20 dicembre, alle 15 alla chiesa parrocchiale di Montefelcino.

Silvano Mencoboni lascia le figlie Beatrice e Margherita, il genero Simone e i nipoti Diego, Marco, Leonardo e Gaia.