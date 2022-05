Montefelcino, auto e camion in fiamme: indagano le autorità. Non si esclude il dolo

Il rogo si è consumato nella notte a cavallo tra il 20 e 21 maggio in un parcheggio in Via Ponchielli, nella frazione di Ponte degli Alberi

MONTEFELCINO – Sono attualmente in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incendio a Montefelcino dove sono andati distrutti un’auto e un camion. Il rogo si è consumato nella notte a cavallo tra il 20 e 21 maggio in un parcheggio in Via Ponchielli, nella frazione di Ponte degli Alberi.



I Vigili del Fuoco, allertati intorno alle 1.40, hanno impiegato svariate ore ad avere la meglio sulle fiamme che hanno letteralmente divorato i due mezzi e lasciato al loro posto solo due scheletri anneriti. Nonostante il fuoco sia divampato nel cuore della notte, le fiamme ed il fumo hanno svegliato i residenti della zona che si sono allarmati per quanto stesse accadendo.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Isola del Piano che, in queste ore, stanno portando avanti le indagini per chiarire l’esatta dinamica e le cause che hanno innescato l’incendio. Attualmente nessuna ipotesi è da escludere: sia quella del guasto elettrico che l’opzione dell’origine dolosa.