Monteciccardo, insediato presidente e consiglio di municipio: ora gli investimenti

PESARO – Asfaltature, opere e investimenti: Monteciccardo ha il suo nuovo presidente del Municipio, Claudio Bonazzoli e i consiglieri. Dopo la fusione con il Comune di Pesaro, lunedì 5 ottobre c’è stato il giuramento.

«Complimenti per il nuovo incarico – ha riferito il sindaco di Pesaro atteo Ricci, durante l’insediamento – un grande in bocca al lupo a lui, ai consiglieri e a tutta la squadra. Tanti cittadini hanno capito la svolta nella quale Monteciccardo si trova e hanno deciso di dare una mano partecipando al voto. Ora bisogna cominciare a lavorare insieme, in queste settimane abbiamo iniziato con le asfaltature. Cercheremo di organizzare al meglio gli interventi del futuro, il progetto che abbiamo comprende molti investimenti per Monteciccardo e zone limitrofe. Il Consiglio avrà un compito importante, presenteremo il bilancio di previsione entro la fine dell’anno e in questi mesi dobbiamo definire insieme le priorità. Saranno mesi importanti per la programmazione e selezione delle opere da mettere in atto».

Durante la campagna referendaria il sindaco Ricci aveva fatto sapere che a seguito dell’incorporazione ci saranno 20 milioni di trasferimenti in 10 anni a favore del Comune di Pesaro. Nei prossimi 3 anni sarà destinata al territorio di Monteciccardo una quota di 5 milioni di euro. Il deficit di Monteciccardo è stimato tra 500mila euro e un milione. L’idea è di prendere un ‘mutuo Monteciccardo’ pari a 5 milioni. Poi via al piano degli investimenti.



Da riorganizzare anche il tema dei servizi, «Attraverso il municipio avete mantenuto una grande autonomia decisionale, sarete la regia di tutto ciò che deve esser fatto a Monteciccardo. Ci stiamo attrezzando per mettere in campo i progetti migliori dal punto di vista strategico per accedere alle risorse del Recovery Plan, una grande opportunità che arriva dall’Europa. Le prossime settimane saranno fondamentali anche per l’Unione dei Comuni, l’obiettivo strategico è quello di rafforzare il territorio della bassa Valle del Foglia».

«Qualche mese fa – spiega il presidente del Consiglio Marco Perugini – abbiamo portato avanti un referendum che ha avuto un esito importante e che è stato recepito subito dal Consiglio comunale di Pesaro, che ha compiuto tutti gli atti necessari per poter svolgere i primi interventi e di conseguenza anche la modifica statutaria. Con i consiglieri eletti avremo modo di portare avanti un lavoro proficuo e importante per il territorio di Monteciccardo e Pesaro».

I consiglieri eletti potranno partecipare alle Giunte, ai Consigli di Pesaro e alle commissioni, «Lo statuto è stato infatti formulato in modo tale da poter implementare ancora di più le attività di questo territorio, in maniera concreta».

Amadori, Barberini, Bonazzoli, Cervellieri, De Piano, Falcioni, Lani, Nobili, Ruggeri, Salvi, Vagnini. Sono i consiglieri del Municipio di Monteciccardo: «Grazie non era scontato questo risultato – chiude Claudio Bonzzoli – in tanti mi hanno dato fiducia nonostante la giovane età. Cercherò di impegnarmi il più possibile, siamo gruppo aperto dobbiamo fare della partecipazione la nostra forza più grande».