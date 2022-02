Montecchio, furto al Conad: i ladri si prendono l’incasso nella notte

PESARO – Ore 5,45: quando il dipendente è arrivato al Conad di Montecchio di Vallefoglia, in via Giacometti nel centro commerciale Arcobaleno, ha scoperto che il supermercato era stato preso di mira dai ladri.

Il dipendente ha trovato la portafinestra forzata, chiaro segno del passaggio dei malviventi. Hanno puntato dritti ai soldi in contanti tralasciando i prodotti e magazzino per concentrarsi su dove reperire il denaro. Per questo hanno svaligiato il fondo cassa svuotandolo completamente: conteneva circa tremila euro in contanti.

Hanno cercato anche in altri locali del supermercato mettendo tutto a soqquadro rovesciando cassetti. Alla fine, non trovando altro da rubare se ne sono andati lasciando tutto sottosopra e facendo perdere le proprie tracce. Il furto è avvenuto nella notte a cavallo tra sabato e domenica. Al dipendente non è rimasto altro che dare l’allarme e chiamare i carabinieri che sono arrivati poco dopo sul posto per avviare le indagini volte all’identificazione dei responsabili.