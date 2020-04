Montecchio, il capriolo fa capolino tra le persone in fila per il supermercato

MONTECCHIO – Tutti in fila ordinati, guanti e mascherine per andare al supermercato Simply di Montecchio. E all’improvviso spunta un capriolo che per nulla impaurito si è mosso tra i presenti in coda. Ha osservato la situazione, è passato nella zona del parcheggio per poi andarsene.

Immortalato dai presenti, la foto è rimbalzata su Facebook. Claudio scrive: «Questa mattina tutti in fila per entrare al supermercato di Montecchio, un capriolo è venuto a controllare se avevamo tutti la mascherina e guanti. Soddisfatto se ne è andato».

È ancora una volta la dimostrazione di come la natura e gli animali siano spaesati di fronte all’assenza degli uomini nelle vie di città e paesi.

Hanno fatto il giro dalla rete le immagini dei delfini nei porti italiani, dei pesci e delle papere nei canali a Venezia, lupi che si muovono nella neve e ancora daini e caprioli nelle città.