Montecalvo in Foglia: schianto tra scooter e auto: ferita gravemente una 38enne

MONTECALVO IN FOGLIA – Grave incidente nei pressi di Borgo Massano, nel comune di Montecalvo in Foglia (Pu).



Erano circa le 14 quando, per cause ancora da chiarire, uno scooter si è schiantato violentemente contro una vettura in transito. Il sinistro si è consumato non distante dal centro abitato.



Ad avere la peggio, come quasi sempre accade in questi casi, è stata la persona in sella al motociclo: una 38enne che ha riportato seri traumi, tanto da far richiedere il trasporto in codice rosso all’ospedale di Urbino da parte dei sanitari giunti prontamente sul luogo.



Illeso il conducente della vettura. Sul luogo dello schianto anche la polizia stradale di Urbino: spetterà a loro fare luce sull’esatta dinamica dell’incidente.