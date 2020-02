Montecalvo in Foglia, con la ruspa sradicano la colonnina del self alla Tamoil

MONTECALVO IN FOGLIA – La ruspa come ariete, il camion per portare via la colonnina del self del distributore automatico di benzina. Assalto alla Tamoil di Montecalvo in Foglia. Una banda organizzata ha studiato tutto nei particolari, agendo come un commando.

Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, quando alcuni banditi hanno prima rubato un furgone e una ruspa nella cava nella strada provinciale 3 Bis. La banda si è diretta quindi alla Tamoil dove con la pala meccanica della ruspa ha letteralmente sradicato la colonnina del Self service dove finiscono le banconote di quanti fanno benzina.

I malviventi hanno poi caricato la colonnina dentro il furgoncino e sono tornati verso la cava. Qui indisturbati hanno aperto la cassaforte asportando tutte le banconote che c’erano all’interno. Il danno è ancora da quantificare ma si parla di alcune migliaia di euro.

Sul caso indagano i carabinieri di Tavoleto che però non potranno fare affidamento alle immagini di videosorveglianza del distributore automatico perché non sono funzionati.

(Immagine generica di un precedente colpo in cui è stata utilizzata una ruspa, pratica consolidata per i malviventi)