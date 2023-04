Montecalvo in Foglia, controlli sulle strade: due conducenti con la droga a bordo

PESARO – Controlli sulle strade, due conducenti con la droga a bordo. I carabinieri della stazione di Tavoleto hanno effettuato nella notte di venerdì delle verifiche a tappeto tra Montecalvo in Foglia e Tavoleto anche grazie all’aiuto del nucleo cinofili.

Decine le auto fermate, in particolare una guidata da un 22enne del posto che aveva con sé 4,5 grammi di marijuana. Ma anche un altro mezzo guidato da un 37enne di Mondaino trovato con 10 grammi di hashish. Appena aperto il finestrino il cane si è mostrato agitato e ha subito individuato la droga. Per i due conducenti è scattato il ritiro della patente e la segnalazione alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.

Il controllo è stato esteso anche a un bar sulla strada Feltresca a Montecalvo in Foglia. Qui è stato rinvenuto un involucro con 4 grammi di hashish.