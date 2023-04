Montecalvo in Foglia, con l’auto nel fosso. Intervenuti i vigili del fuoco

MONTECALVO IN FOGLIA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 16 di oggi, mercoledì 12 aprile, in località Montecalvo in Foglia per un incidente stradale. Il conducente di un’autovettura, per cause da verificare, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada finendo nel fosso adiacente alla carreggiata.

L’incidente

La squadra di Urbino intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4, ha provveduto ad aiutare la persona ad uscire dall’auto, il quale successivamente è stato preso in cura dai Sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. I VVF mettevano poi in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche le Forze dell’Ordine.