Monte Porzio, tentata truffa dell’incidente con cauzione: denunciati due uomini

MONTE PORZIO – I Carabinieri della Stazione di Monte Porzio hanno denunciato in stato di libertà due uomini di 47 e 56 anni, di origini campane, ritenuti responsabili di tentata truffa ai danni di un’anziana, attuata mediante la tecnica del “falso incidente”.

I fatti risalgono allo scorso 7 ottobre quando una 90enne di Monte Porzio venne contattata telefonicamente da parte di un sedicente Maresciallo dei Carabinieri, che la avvisava di un grave sinistro stradale, causato dal figlio; il falso militare l’avrebbe informata della necessità di consegnare un’adeguata somma di denaro ad un Avvocato, al fine di evitare la denuncia. A distanza di pochi minuti dalla telefonata si era presentato, presso l’abitazione della vittima, il presunto Avvocato, ma a quel punto, la donna, insospettita, gli ha negato di entrare in casa. Subito dopo il malfattore, vistosi scoperto, si è allontanato a piedi, raggiungendo successivamente una autovettura.

Gli accertamenti svolti dai militari della locale Stazione Carabinieri, consistiti principalmente nell’estrapolazione e analisi di immagini da impianti di videosorveglianza privati, hanno permesso di identificare con certezza il sedicente Avvocato nell’uomo di 47 anni e la sua autovettura di colore verde con la quale si era recato a casa della donna, risultata essere stata noleggiata da una società di leasing del nord Italia.



Ad aiutare l’anziana a non cadere nel tranello anche l’importante opera di informazione e sensibilizzazione svolta assiduamente dai Comandanti delle Stazioni Carabinieri della Compagnia di Fano, tra cui proprio quella di Monte Porzio, i cui risultati in termini preventivi, oltre che in questo episodio, si sono subito registrati all’indomani degli incontri svolti dal Comandante della locale Stazione: in una sola giornata, si sono registrati sul territorio della Stazione ben 10 chiamate ad anziani, risultate essere altrettanti tentativi di truffa, di cui nessuno andato a buon fine.



Visti anche i risultati raggiunti, gli incontri continueranno presso le parrocchie e i centri per anziani del territorio della Compagnia di Fano. Il prossimo incontro si terrà a Colli al Metauro presso il Centro Civico di Villanova di Colli al Metauro, a cura del Comandante della locale Stazione.