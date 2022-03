Monte Porzio, rinvenuto senza vita nella sua cucina: a trovarlo il fratello

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 ed i carabinieri locali: a loro non è rimasto che constatare il decesso, avvenuto per cause naturali

MONTE PORZIO – Rinvenuto senza vita nella sua abitazione dal fratello. Dramma a Monte Porzio dove un 70enne è stato trovato cadavere: l’uomo era riverso a terra nella cucina della sua casa sita nel centro storico del comune. E’ successo nella serata del 18 marzo.



A fare il tragico ritrovamento è stato il fratello che conviveva con lui: l’uomo si è subito messo in contatto con i soccorsi ed i familiari. Purtroppo per l’anziano oramai non c’era più nulla da fare. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 ed i carabinieri locali: non è stato possibile fare altro che constatare il decesso avvenuto per cause naturali. Ad essere fatale al 70enne sarebbe stato infatti un malore improvviso.