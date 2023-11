Monte Porzio, rinvenuto un armadio blindato per fucili in un campo: indagano i carabinieri

La cassaforte trovata nelle campagne tra Castelvecchio e Monte Porzio in località Montecucco.

MONTE PORZIO – E’ giallo sulla provenienza di un armadietto blindato per fucili rinvenuto alcuni giorni fa nelle campagne tra Castelvecchio e Monte Porzio in località Montecucco.



Il mobile, che era stato forzato, era vuoto ma rimane ancora un mistero la sua provenienza: facile ipotizzare che si tratti della refurtiva di qualche furto; i ladri dopo aver preso il suo contenuto lo avrebbero abbandonato, lontano da occhi indiscreti.



Fino a qui nulla di strano se non fosse che al momento non risultano denunce riguardo la sparizione di armi da fuoco nella zona. Più facile ipotizzare che l’armadietto provenga da altre zone. Sul ritrovamento indagano in queste ore i carabinieri della stazione di Marotta.

FOTO del ritrovamento a cura di Mauro Zandri dal gruppo facebook teleskianto castelvecchio