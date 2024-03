Monte Porzio, rinvenuto un ordigno inesploso di oltre 200 chili

MONTE PORZIO – Nuovo residuo bellico rinvenuto nella Valcesano. Stavolta non si tratta di una granata ma bensì di una bomba di aereo dal peso di oltre 200 chilogrammi. Il ritrovamento è stato fatto nelle campagne tra Monte Porzio e Castelvecchio, nei pressi del cimitero in via Montebello, in un terreno agricolo.



L’ordigno, risalente alla seconda guerra mondiale e di fabbricazione americana, è stato sganciato negli anni in cui gli alleati si adoperavano per la liberazione dal nazifascismo. Nella giornata di ieri 19 marzo sul posto sono intervenuti i carabinieri locali e gli artificieri dell’Esercito che hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona in attesa che venga adempiuto l’iter burocratico. L’ordigno verrà fatto brillare.