Monte Porzio, lupo ripreso a ridosso delle mura

MONTEPORZIO – Sono divenute virali le immagini dei due video che immortalano un lupo scorrazzare nelle campagne di Castelvecchio, a ridosso del centro cittadino, non distante dal cimitero. A filmare l’animale alcuni automobilisti in transito sulla Pergolese che hanno avvistato l’esemplare mentre correre tra i filari degli ulivi.



I frame hanno scatenato il solito tam-tam però stavolta sono stati pochi coloro che si sono detti impauriti o preoccupati; molto di più coloro che hanno sottolineato la bellezza dell’animale.



Le segnalazioni della presenza dei lupi nella Val Cesano non sono oramai più una novità: evidentemente le gente inizia ad abituarsi alla loro presenza anche se non vanno dimenticati i disagi arrecati agli allevatori o i rischi correlati al transito di animali selvatici sulle strade che non raramente sono causa di incidenti.