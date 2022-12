Monte Porzio, lupi a spasso a ridosso del centro abitato. Il racconto: «Non è normale»

La presenza di questi animali selvatici ha riacceso la preoccupazione tra coloro che percepiscono questi blitz come un potenziale pericolo per animali e persone

MONTE PORZIO – Lupi alle porte del centro abitato di Castelvecchio. L’avvistamento, documentato da video e foto, risale qualche giorni fa. Una coppia di esemplari è stata immortalata mentre stazionava in un’area boschiva presente in contrada ex casa Severino. Avvistamenti simili giorni fa erano stati segnalati anche a Ponte Rio.

La presenza di questi animali selvatici ha riacceso il dibattito tra coloro che percepiscono questi blitz come un potenziale pericolo per animali domestici, di allevamento e perfino persone. Nelle ultime settimane le segnalazioni nel Pesarese sulla presenza di lupi sono arrivate da Gradara, Gabicce, Pesaro e Mondolfo e Trecastelli.

«Non sono spaventato però non mi sembra che si possa definire una cosa normale – riferisce un residente -; i lupi in questione si trovavano a 100 metri dalle case, dalle immagini si vede benissimo che non hanno paura e si trovano a loro agio. Non è sempre stato così e qualcosa mi sembra evidente che sta cambiando. Ho anche dei parenti a Ponte Rio: in diversi lamentano la sparizione di gatti ed animali domestici, gli allevatori sono comprensibilmente preoccupati… le segnalazioni iniziano ad essere veramente tante; non so se si tratti di cani selvatici o ibridi, però si stanno spingendo sempre più a ridosso dei centri urbani».