MONTE PORZIO – È grave il pensionato che nel tardo pomeriggio del 4 aprile è rimasto vittima di un incidente con un trattore con cui stava lavorando. È successo a Castelvecchio di Monte Porzio.



Il 70enne protagonista della vicenda, residente a Parma ma con una casa anche nel pesarese, stava effettuando dei lavori in un terreno quando sarebbe rimasto incastrato da una barra del suo stesso mezzo. La dinamica è comunque al vaglio delle autorità intervenute: saranno loro a chiarire l’esatto andamento dei fatti.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che, dopo le prime cure, viste le gravi ferite, hanno chiesto il supporto dell’eliambulanza per il trasporto in codice rosso all’ospedale di Torrette dove l’uomo si trova tutt’ora ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo del sinistro anche gli ispettori dell’Asur, i carabinieri e la polizia locale.