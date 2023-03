MONTE PORZIO – Ad appena 18 anni aveva iniziato un proficuo business peccato che la strada scelta non fosse legale. Protagonista della vicenda uno studente appena maggiorenne residente a Monte Porzio che acquistava sigarette elettroniche online dalla Cina per poi rivenderle con una maggiorazione ai compagni di scuola.



Il commercio illegale è emerso durante un controllo di routine svolto a Falconara da parte dei carabinieri di Collemarino. Il giovane, senza precedenti, si stava recando a scuola quando sottoposto ad un fermo ha manifestato subito un insolito nervosismo.

Dai controlli nella sua auto sono state scoperte circa 40 sigarette elettroniche made in China e senza contrassegno. Non solo: nelle tasche dei jeans, il 18enne aveva anche una dose di hashish poi sequestrata. Da qui, oltre alla denuncia per il contrabbando di tabacchi (i dispositivi erano privi del contrassegno dei Monopoli di Stato) anche la segnalazione alla Prefettura e il ritiro della patente.