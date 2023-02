Monte Petrano, coppia si perde durante un trekking: salvati dai soccorsi

CAGLI – Disavventura lieto fine per una coppia che si era persa durane un’escursione sul Monte Petrano. È successo nel pomeriggio del tardo pomeriggio del 6 febbraio: complici il buio ed il freddo i due, un 24enne ed una 23enne che stavano percorrendo il sentiero delle Ammoniti, quello che da Secchiano arriva fino alle Smirre, avrebbero perso l’orientamento.



Con l’abbassarsi ulteriore delle temperature non è rimasto loro che chiedere aiuto ai soccorsi. Subito è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Cagli, che ha ripreso il sentiero da valle mentre un’altra squadra del Soccorso alpino è invece partita dalle Smirre. I due sono stati rintracciati intorno alle 20.45 e sono stati riportati , la squadra del Soccorso alpino li ha trovati e riportati in salvo.