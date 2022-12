Monte Catria: la cabinovia, le piste da sci e il rifugio. «Con il caro prezzi sulle Alpi avremo un indotto importante»

Le aspettative per la stagione invernale sono altissime, una montagna in grado di cambiare l’indotto economico di un territorio

FRONTONE – Una stagione invernale che vuol dire indotto economico per il Monte Catria e i territori circostanti.

Impianti di risalita aperti e l’attesa della neve. Escursioni, trekking, kinderpark, sul monte Catria in provincia di Pesaro e a pochi chilometri dal mare ci si può sentire come nelle località di montagna.

La stagione è salva perché dopo l’alluvione non era così scontato. La strada Frontone – Caprile per raggiungere la partenza della cabinovia è tornata pienamente percorribile, così come i parcheggi sono stati completamente sistemati.

Una stazione che può offrire la seggiovia triposto e quella quadriposto, ben 10 piste per un totale di 12 chilometri per gli appassionati di sci, da cui godere un panorama di rara bellezza che spazia fino al mare Adriatico. La cabinovia, completamente al chiuso, che parte da 500 metri nel Comune di Frontone per arrivare a 1400 metri. Dove, ad accogliere gli ospiti, c’è il rifugio Cotaline 1400, con bar, ristorante nel quale degustare le specialità enogastronomiche, camere da letto e un ampissimo solarium rinnovato, con oltre 300 posti.

Il rifugio delle Cotaline

Michele Oradei, gestore della Stazione Sciistica del Catria è fiducioso: «Abbiamo aperto e le aspettative sono alte, anche considerando il caro prezzi delle grosse stazioni sciistiche delle Alpi. Penso agli sky pass, risalite, accessori. Credo che piccoli comparti come i nostri potranno beneficiarne e avere un grande ritorno a livello di presenze e indotto economico».

Le cabinovie del monte Catria

Per la gioia dei più piccoli e delle loro famiglie il Kinderland Adventure Park, il parco giochi sulla neve, unico nel suo genere in tutta la regione Marche. È suddiviso in tre zone: area Baby; area Junior & Senior; Tubbyng. Tanti i servizi offerti: scuola sci con maestri; noleggio sci, ciaspole e snowboard; possibilità di escursioni.

«Le aspettative sono molto alte – spiega Savio Tamburini del Rifugio Le Cotaline – in questi giorni sono stati fatti tutti i collaudi delle seggiovie da parte dei tecnici del ministero e aspettiamo solo la neve. Per il territorio è un indotto economico importante. Quando gli impianti sono aperti si lavora, i ristoranti di Frontone si riempiono, così come i bar. Lavorano i campeggi, i Bed&Breakfast. La gente arriva qui dall’Umbria, da Città di Castello, Perugia, Gubbio. Ma anche da Ancona fino a Cesena. Confidiamo molto in questa stagione invernale».

Per orari, costi, servizi e bollettino della neve consultare https://www.montecatria.com/