Arrivano a Pesaro 300 monopattini e 150 bici elettriche. Ecco le tariffe e modalità

Il sindaco Ricci e l'assessore Belloni: «Per una Pesaro sempre più sostenibile. Una flotta per i cittadini e per i turisti che arriveranno»

PESARO – Una flotta di 450 veicoli sostenibili (150 bici e 300 monopattini) a disposizione dei pesaresi e dei turisti dai primi di giugno. Si tratta dei mezzi elettrici targati Bird. Il sindaco Matteo Ricci e l’assessore all’Operatività Enzo Belloni hanno presentato in piazza del Popolo i nuovi monopattini e le bici a pedalata assistita.

«Siamo una città sempre più sostenibile grazie alla nostra Bicipolitana, ma anche a servizi come questi. La mobilità elettrica è il presente, incentiviamo questa buona pratica perché davvero comoda e facile da usare. Direi – scherza il sindaco – a prova di Belloni».

Il costo: tariffa di sblocco 0.50€, tariffa al minuto 0.29€, costo dei primi 5 minuti di corsa 1.95€.

Ecco come funziona. Si può usare la mappa nell’app Bird per trovare il Bird più vicino. Oppure si può prenotare un Bird con un anticipo di massimo 30 minuti.

Per iniziare la corsa, occorre scansionare il codice QR del monopattino Bird con la app. E poi via. In base al tempo di utilizzo verrà scaricato il costo.