Mondolfo, vandali in azione: svastiche sui muri di Viale Marconi e non è la prima volta

MONDOLFO – Nuovo grave episodio di vandalismo a Mondolfo reso ancora più deplorevole dalla tipologia dei segni lasciati: alcune svastiche infatti sono apparse in diversi punti di Viale Marconi, soprattutto nei pressi di un esercizio commerciale.

Un episodio che non è passato inosservato alla popolazione che non tollera simboli che richiamano a pagine nere, tristi e pregne di morte di una storia fin troppo recente. Anche per questo l’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine e la popolazione ha richiesto che questi simboli, con il loro evocativo carico di odio, vengano al più presto rimossi.

Episodi analoghi e, ancora più gravi, erano stati registrati ad ottobre 2021: in quel caso erano apparse in via Fermi scritte blasfeme, graffiti antisemiti con tanto di svastiche e la sagoma di Hitler. Anche in quel caso l’accaduto non era stato percepito solo come l’ennesimo riprovevole atto di vandalismo ma come qualcosa di più sinistro e grave: un gesto che certifica la presenza di una sottocultura dilagante che strizza l’occhio ad una visione razzista e violenta.