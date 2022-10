Mondolfo, vandali in azione: rigati gli sportelli di 8 auto

MONDOLFO – Auto vandalizzate da uno o più teppisti. È successo nella zona industriale di Mondolfo in località Cento Croci, più precisamente in via fratelli Cervi. Nella prima mattinata 8 vetture parcheggiate lungo la via sono state rigate sulle fiancate con un qualche oggetto contundente.



Una sorpresa amarissima per i proprietari dei mezzi, quasi tutti artigiani o dipendenti delle ditte presenti nella zona. La scena che si è presentata loro era è stata quasi tutti la stessa: un lungo solco continuo che sfregiava il lato del proprio mezzo. Dell’accaduto è stata informata la Polizia locale che è giunta sul posto per raccogliere elementi utili per le indagini.



Difficile capire quali possono essere i motivi che hanno spinto l’autore ad un gesto del genere. La speranza è che le telecamere private di qualche azienda abbiano ripreso qualcosa che possa essere utile per dare un volto ai responsabili.