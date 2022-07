MAROTTA – Torna la Festa della Tratta. Dopo due anni di stop forzato, i volontari dell’Associazione Malarupta annunciano con gioia il ritorno della festa estiva che ogni anno accoglie tantissimi cittadini e turisti in riva al mare, per gustarsi una serata in compagnia con i migliori piatti della tradizione culinaria locale e per rivivere le emozioni della rievocazione storica della pesca con la tratta. L’edizione 2022, la numero 12, della Festa della Tratta si terrà nei giorni di sabato 23 e domenica 24 luglio 2022, sempre sul lungomare di Marotta, zona Molo Arena.

L’Associazione culturale Malarupta non nasconde la soddisfazione per questo ritorno dopo lo stop forzato degli ultimi due anni: «Al termine dell’ultima festa che abbiamo potuto organizzare, nell’estate del 2019, mai ci saremmo aspettati di dover attendere così a lungo prima di riportare in scena un evento molto atteso dell’estate marottese. Un evento che ci sta molto a cuore: l’Associazione Malarupta fin dalla sua nascita ha sempre voluto farsi promotrice delle tradizioni del luogo, permettendo a cittadini e turisti di scoprire le nostre origini, la nostra storia, le nostre radici. Sono stati due anni lunghissimi per tutti quanti. Nel 2020 e nel 2021 avremmo tanto voluto accogliere gli amanti della Festa della tratta con lo stesso sorriso di sempre e la volontà di far trascorrere loro un’indimenticabile serata in riva al mare sotto un cielo di stelle. Purtroppo il momento storico che abbiamo vissuto non ci ha permesso di essere lì a riproporre le antiche tradizioni che da anni raccontiamo nei nostri eventi. Sono stati due anni difficili, in cui organizzare un evento come la Festa della tratta sarebbe stato impossibile. Non siamo stati fermi con le mani in mano, ovviamente, perché l’associazione Malarupta ha organizzato tanti altri eventi. Ad esempio l’anno scorso eravate in tanti alla Rievocazione storica della tratta all’alba per ammirare, alle prime luci del mattino, un pezzo di nostra storia. Ma quest’anno siamo felici di annunciarvi che siamo pronti a tornare.

Tante le novità e le piacevoli conferme che sicuramente faranno gola ai tanti marottesi e turisti che affollano ogni anno la spiaggia libera vicino al Molo per mangiare del buon pesce, con le ricette tipiche della nostra cittadina, e trascorrere piacevoli serate in riva al mare, sotto un cielo di stelle.



«Quest’anno chi vorrà venire alla Festa della Tratta non dovrà pensare a nient’altro che a godersi la serata – prosegue l’associazione – I nostri volontari, infatti, prenderanno l’ordine direttamente ai tavoli consegnando le prelibatezze dell’Adriatico a chi vorrà scoprire le nostre gustose ricette. Coccolati e serviti al tavolo, potrete chiacchierare, gustare i piatti di pesce curati nei minimi dettagli, trascorrere un momento di puro relax fronte mare, sotto un cielo di stelle. Inoltre, chi vuole può acquistare il Kit della Festa della Tratta 2022, già in pre ordine in questi giorni (scrivici una mail a redazione@malarupta.com , l’edizione è limitata a 100 pezzi e stanno andando a ruba!), i Cocci della Convivalità, per riscoprire dopo due anni di isolamento, di lontananza, di timori, di voglia di ripartire quanto è bello stare insieme intorno a un tavola: piatto e tazza della Festa della tratta sono stati realizzati a mano, pezzi unici di maestri artigiani, pezzi da collezione che chi ama la Festa della tratta non può non avere».

PROGRAMMA FESTA DELLA TRATTA 2022

Sabato 23 Luglio

Ore 18:00 Mercatini artigianali

Ore 19:00 Apertura stand gastronomici

Ore 19:30 Rievocazione storica “La tratta al tramonto” – Concorso fotografico Tratta al tramonto e all’alba

Ore 21:00 Concerto dei Vitamina C

Domenica 24 luglio

Ore 5:30 Rievocazione storica “La tratta all’alba” – Concorso fotografico Tratta al tramonto e all’alba

Ore 18:00 Mercatini artigianali

Ore 19:00 Apertura stand gastronomici

Ore 21:00 Concerto The Champs of Swing