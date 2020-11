Mondolfo, tir in fiamme sulla A14: l’autista si salva staccando la motrice

Ad evitare il peggio la prontezza di riflessi del camionista. L'autostrada è stata chiusa in direzione nord per consentire le operazioni di spegnimento, poi riaperta con una sola corsia

MONDOLFO – Tir in fiamme sull’autostrada A14 nel tratto che ricade nel comune di Mondolfo. Erano circa le 16.30 della giornata odierna quando i vigili del fuoco del distaccamento di Fano e Senigallia sono intervenuti nella corsia di decelerazione per l‘uscita di Marotta – Mondolfo in direzione nord per domare le fiamme.

Ad evitare il peggio è stata la prontezza di riflessi dell’autista del mezzo pesante che è riuscito a staccare la motrice prima che fosse interessata dalle fiamme che erano localizzate nelle ruote del rimorchio. Il sangue freddo del camionista ha anche evitato di coinvolgere altri mezzi in transito: vista la stazza del camion e del rimorchio l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Nessuna persona comunque è rimasta ferita nel sinistro.

tir in fiamme sulla A14 all’altezza di Mondolfo

Il rogo è stato poi spento dai pompieri che hanno provveduto anche a mettere in sicurezza il mezzo. L’autostrada è stata chiusa in direzione nord per consentire le operazioni di spegnimento, poi riaperta con una sola corsia. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Autostradale per i rilievi del caso ed il personale società Autostrade.