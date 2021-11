Il ferito, nonostante i traumi riportati, durante i soccorsi sarebbe rimasto sempre cosciente. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso e per chiarire le eventuali responsabilità

MONDOLFO – Grave incidente nella tarda mattinata del 4 novembre a Mondolfo dove un ciclista e una vettura si sono schiantati frontalmente in Via Le Grotte. Ad avere la peggio è stato il ciclista, un 58enne mondolfese; illeso l’anziano al volante della Fiat Punto.

Il ciclista, dopo aver impattato contro il parabrezza dell’auto, è stato sbalzato violentemente sull’asfalto. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che, dopo aver stabilizzato le condizioni del ferito, ha chiesto l’ausilio dell’elisoccorso per il trasferimento al nosocomio regionale di Torrette in codice rosso.



Il ferito, nonostante i traumi riportati, durante i soccorsi sarebbe rimasto sempre cosciente. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso e per chiarire le eventuali responsabilità.