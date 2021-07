MONDOLFO – Mondolfo e San Costanzo ospiteranno il Campionato nazionale 2021 di ruzzola, che si svolgerà sabato 17 e domenica 18 luglio 2021. Si tratta del 44simo Campionato nazionale di ruzzola individuale organizzato dalla UISP e dalla USD Ruzzola Mondolfo.



Il lancio della ruzzola è un gioco itinerante con rotelle di legno. È uno sport popolare e un gioco tradizionale italiano di antichissime origini, praticato in varie parti della penisola italica, diffusissimo e radicato tra le classi popolari fino alla fine dell’Ottocento. Gioco di strada, si praticava e si pratica all’aperto, in vie poco trafficate, in più persone (spesso a squadre) che si spostano lungo la strada con il procedere del gioco.



L’importante evento sportivo rappresenta un momento in cui sport e promozione del territorio si uniscono sotto la stessa bandiera. È prevista infatti la presenza di oltre 130 giocatori provenienti da ogni parte d’Italia di cui una trentina marchigiani, la regione dove il gioco della ruzzola ha una tradizione generazionale.

Un weekend che vedrà i giocatori sfidarsi a lanci di ruzzola tra le colline di Mondolfo e quelle di San Costanzo: i percorsi di gara interesseranno via Vincareto, via Tomba, via Monteciappellano e una pausa pranzo al Chiostro di Sant’Agostino a Mondolfo. Poi domenica 18 alle ore 17 sarà il momento delle premiazioni.

Soddisfatti il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri e l’assessore allo Sport, Giovanni Ditommaso: «Si tratta di un importante evento sportivo – hanno detto – che abbiamo l’onore di ospitare insieme a San Costanzo che rappresenta anche un grande momento di promozione del nostro territorio così legato alla tradizione delle ruzzola».

Doveroso per il sindaco di San Costanzo, Filippo Sorcinelli, «ricordare come la ruzzola rappresenti per la nostra terra – ha detto – una importante tradizione che coinvolge sportivi di tutte le età: una vera eccellenza».