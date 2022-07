MONDOLFO – Il Sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri ha firmato l’ordinanza momentanea di non potabilità dell’acquedotto comunale a causa della presenza di salmonella. Per cercare di minimizzare i disagi Aset ha predisposto alcuni punti di approvvigionamento idropotabile alternativi in via Vecchia Osteria e via Esino. Presenti anche delle autobotti, in via Raffaello e in via Vittorio Veneto.

Qualche polemica in merito alla diffusione della notizia da parte dell’amministrazione che, per annunciare l’ordinanza si è affidata solo alla pagina facebook istituzionale. Scrive su di una nota piazza facebook una cittadina: «Si stanno diffondendo più voci sulla presenza di salmonella nell’ acquedotto di Mondolfo. Gradirei da parte del Sindaco , o di chi per lui, naturalmente non ora , ma al max domani (Ndr: oggi 20 luglio), una conferma o una smentita in proposito, altrimenti si stanno creando allarmismi inutili, che tuttavia si stanno propagando in fretta».



O ancora: «Certo, caro sindaco non tutti hanno Facebook soprattutto gli anziani sarebbe utile far girare auto dei vigili con altoparlante x avvisare sul territorio interessato».