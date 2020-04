Mondolfo, ora c’è anche l’ufficialità: dal 4 maggio ripartono i cantieri

MONDOLFO- Ora c’è anche l’ufficialità da parte del Governo: dal 4 maggio è prevista la ripresa di tutti i cantieri all’interno del territorio comunale tra cui spiccano due importanti priorità: la riqualificazione del lungomare a Marotta Nord e l’ampliamento del cimitero comunale.

La notizia era stata annunciata dall’Assessore ai Lavori Pubblici e Mobilità Sostenibile Lucia Cattalani con qualche giorno di anticipo rispetto all’uscita ufficiale del Decreto Governativo.



«Sono ripartiti giovedì (ndr: 23 aprile) – ha riferito Cattalani – i lavori della Ciclovia Adriatica così come abbiamo iniziato, già dalla scorsa settimana, quelli al Cimitero con importanti interventi di sbancamento che serviranno ad avviare il primo stralcio relativo alla costruzione di nuovi loculi. Nonostante il periodo di emergenza, gli uffici comunali hanno continuato a lavorare in modo serrato per quanto concerne gare ed affidamenti. Un impegno costante per essere pronti a recuperare il tempo perduto».

Non è tutto: nell’agenda dell’amministrazione sono tanti i lavori da proseguire a partire dalla prima settimana di maggio. Oltre alle opere già citate, si andranno ad aggiungere i cantieri per la pista ciclopedonale che collegherà Piano Marina a Marotta Centro, il sottopasso ciclopedonale all’altezza del Passaggio a livello e l’adeguamento della stazione ferroviaria.

«Purtroppo l’emergenza ha creato dei ritardi sui cantieri. Su alcuni lavori avevamo programmato – ha concluso l’Assessore – tempistiche sicuramente diverse: cercheremo comunque di fare il possibile per far sì che gli interventi proseguano celermente».