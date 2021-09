Mondolfo, al via il progetto formazione ‘Learn And Bake’ alla Moretti Forni

MONDOLFO – Al via il progetto di formazione ‘Learn And Bake‘ promosso da Moretti Forni: sono i 20 giovani diplomati provenienti da prestigiosi Istituti Alberghieri di tutta Italia che saranno ospitati per due settimane dall’azienda di Mondolfo, per seguire un corso di 40 ore di lezioni frontali e pratiche, tenuto da docenti di spicco nel panorama nazionale.

L’iniziativa aveva preso il via la scorsa primavera in occasione quando Moretti Forni ha deciso di celebrare il suo 75esimo anniversario premiando con 20 corsi di alta formazione altrettanti studenti meritevoli e offrire loro l’occasione di stabilire un contatto diretto con il mondo imprenditoriale e i grandi professionisti del settore.

Lezione nel Moretti LAB

All’inaugurazione dell’iniziativa, che ha il privilegio del patrocinio dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, hanno preso parte anche il Sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri e, in rappresentanza di tutti gli Istituti coinvolti, il Preside dell’Ist. Panzini di Senigallia, Prof. Alessandro Impoco.

al via il progetto formazione “Learn And Bake”

«L’idea di Learn And Bake nasce nel periodo del lockdown, quando tutta la ristorazione si è trovata di fronte a un grande impasse -, ha detto il CEO Mario Moretti, – Ci siamo chiesti cosa potessimo fare per un settore prioritario per l’economia nazionale che stava vivendo un momento davvero molto particolare, come poter essere utili, dare il nostro contributo. In oltre 10 anni di MorettiLAB, la nostra Accademia della Cottura, abbiamo formato centinaia di professionisti da tutto il mondo, perciò abbiamo deciso di mettere a disposizione la nostra esperienza, oltre che i nostri spazi, per offrire agli studenti più meritevoli un’esperienza di alta formazione con la collaborazione dei migliori trainer del settore pizzeria e pasticceria».

Soddisfazione anche da parte del Sindaco di Mondolfo, Barbieri che ha riferito: «È un piacere che studenti provenienti da tutta Italia vengano qua a Mondolfo per imparare, approfondire e fare un’esperienza così importante che rappresenta anche un modo per far conoscere il nostro territorio. Grazie a Moretti Forni per quest’opportunità: tante aziende hanno avuto delle difficoltà in questo periodo di emergenza sanitaria e investire nella formazione è un segnale importante. Non è facile trovare imprenditori che hanno questo tipo di sensibilità».