Mondolfo, pensionato colto da malore in casa: ricoverato a Pesaro

MONDOLFO – Sono ore di apprensione per i cari ed i conoscenti di Vittorio Vergoni, il pensionato 84enne che è stato colto l’altra mattina da un grave malore mentre si trovava in casa. L’uomo, dopo essersi alzato avrebbe avvertito dei lancinanti dolori al petto, sintomi di un malore che stava prendendo piede.



Subito sono stati allertati gli uomini del 118 che hanno provveduto al trasporto d’urgenza all’ospedale San Salvatore di Pesaro. Al momento non si conosce il quadro clinico dell’uomo molto conosciuto e stimato sia nel comune che nei paesi vicini.



Vergoni, originario di Monte Porzio, è uno stimato ornitologo tanto da essere considerato dagli appassionati una sorta di enciclopedia vivente dell’ornitologia. Non a caso è uno dei membri più stimati dell’Apo Pesaro, l’associazione degli ornicoltori che riunisce tutti i più grandi appassionati ed esperti allevatori di uccelli della provincia.