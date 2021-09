MONDOLFO – Orario ridotto per un mese al locale Miu disco dinner che dovrà abbassare le saracinesche all’una di notte. Il giro di vite è diretta conseguenza dell’ordinanza emesse dal sindaco Nicola Barbieri che vuole monitorare da vicino l’attività del locale teatro di episodi non proprio edificanti negli ultimi mesi.

I gestori del locale hanno risposta all’ordinanza con una decisione netta: stop alle attività fino ad ottobre; una sorta di pausa di riflessione che è iniziata con l’annullamento dell’evento che era in programma nella notte a cavallo tra il 10 e 11 settembre e che si sarebbe dovuto protrarre fino alle 5 del mattino.

L’estate appena trascorsa è stata contrassegnata purtroppo da numerosi episodi di movida incontrollata di cui, magari suo malgrado, anche il Miu è stato protagonista: l’episodio più grave è oramai ben noto tanto da rimbalzare sui media nazionali. All’alba del 7 agosto una maxi rissa si era sviluppata proprio in una zona esterna poco fuori dal perimetro del locale. I protagonisti, un centinaio di giovani, che avevano preso parte ad una serata danzante. L’episodio culminò con il ferimento di due carabinieri che erano intervenuti sul posto.

In seguito alla rissa scoppiata il 7 agosto a Mondolfo erano stati arrestati complessivamente 5 giovani. Nella rissa era rimasto gravemente ferito a causa di una coltellata anche un cittadino senegalese di 26 anni residente nel Maceratese. Come ha illustrato il sindaco nell’ordinanza la limitazione dell’orario in seguito alla sospensione del questore si è resa necessaria per molteplici motivi: «considerata la volontà dell’Amministrazione comunale di adottare tutte le misure necessarie ed idonee a contrastare efficacemente le cause del degrado e del pericolo per la sicurezza urbana venutasi a creare nell’area del suddetto locale e riconosciuta la necessità e l’urgenza di provvedere, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per prevenire i comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza, che si manifestano nelle ore notturne».