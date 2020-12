Mondolfo piange Marcello Seri, fondatore del Comitato Croce Rossa locale

MONDOLFO – Il Comune di Mondolfo piange una delle sue figure più luminose: nella serata dell’8 dicembre è mancato Marcello Seri , fondatore nel 1987 del Comitato Croce Rossa di Marotta-Mondolfo.



Ad esprimere il dolore ed il cordoglio della cittadinanza è stato il Sindaco, Nicola Barbieri: «Grazie al suo spirito battagliero e alla sua lunga militanza nell’associazione, come Presidente prima e volontario poi la Città ha potuto beneficiare di una sede della Croce Rossa funzionale e prestigiosa. Da sempre vicino alle realtà più vulnerabili del territorio e promotore instancabile di numerose attività a favore della dignità e del benessere delle persone, è stato recentemente insignito dal Comitato Nazionale della Medaglia di Bronzo al Merito. Marcello Seri è stato un modello per i volontari della locale CRI e una persona dall’impegno civile esemplare. – e conclude – A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità ci stringiamo attorno alla famiglia in questo momento di forte dolore».

Un ricordo è stato condiviso anche dallo stesso Comitato: «Ciao Marcello…con affetto, stima e gratitudine porteremo il tuo ricordo sempre con noi ❤️».



Era il 1987 quando nacque il gruppo Volontari Croce Rossa Italiana grazie all’impegno ed alla determinazione del suo fondatore Marcello Seri. Un anno dopo il Commissario Straordinario della CRI Nazionale con un’ordinanza costituì la delegazione di Marotta-Mondolfo. Marcello era una persona che credeva totalmente nello spirito di Croce Rossa e proprio questo sentimento lo ha portato ad ottenere risultati straordinari.

La sua forza di volontà lo ha aiutato a superare tanti ostacoli e paludi legislative. È stato un percorso turbolento a volte, ma Marcello non si è mai arreso e grazie al suo animo battagliero ha vinto su tutto e tutti perché dalla sua parte ha sempre avuto i tanti volontari e cittadini che hanno creduto sempre in lui.

Marcello è stato alla guida dell’Associazione fino a qualche anno fa quando ha ritenuto che fosse giunto il momento di ritirarsi e lasciare la guida come presidente, ma non come volontario. Il suo esempio ed il suo ricordo fungeranno da guida anche al Comitato nel futuro.